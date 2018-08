DUBLINO – Era appena sopravvissuta ad un incidente. Ma è morta poco dopo in un altro terribile schianto. Shiva Blue Devine aveva solo 20 anni, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma era già mamma di un bimbo di 3 anni, Kyle, che ora è orfano di madre.

Sabato 19 agosto, racconta il Belfast Telehgraph, Shiva aveva fatto un incidente non lontano da Bundoran, dove poco dopo avrebbe trovato la morte. In quel sabato pomeriggio, però, ancora non lo sapeva. Pensava di essere stata fortunata ad essere sopravvissuta. Allo stesso tempo si lamentava per l’accaduto, non immaginando che il peggio doveva ancora arrivare.

Poco dopo, infatti, Shiva è salita a bordo di una Peugeot 306 insieme ad altri cinque amici. Il gruppo superava il numero consentito di passeggeri, ma si è messo comunque in viaggio. Intorno alle 3:30 di notte l’auto è finita fuori strada, andando a schiantarsi contro un muro nella località balneare di Bundoran. Shiva è morta sul colpo insieme all’amico Conall McAleer, anche lui ventenne.

Gli altri quattro passeggeri sono rimasti gravemente feriti. Tra loro anche Rachel Elliott, 25 anni, anche lei mamma, che è stata ricoverata al Beaumont Hospital di Dublino. Sua sorella Lorraine ha pubblicato un post su Facebook: “Grazie a ciascuno di voi per le vostre preghiere e i vostri messaggi. Significano molto. Abbiamo bisogno di voi”.

Ma per Shiva non c’è stato nulla da fare. Lascia il figlioletto Kyle, il compagno Brian, i genitori Nicola e Julian e i fratelli Odin, Che, Freya ed Eris Daisy.