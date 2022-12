Si è presentato in ospedale con una bomba nel retto. Così un uomo di 88 anni ha scatenato il panico all’Hospital Sainte Musse di Tolone, in Francia. L’anziano ha chiesto aiuto ai medici dopo essersi infilato un proiettile d’artiglieria della Prima Guerra Mondiale per procurarsi piacere. Un pezzo da 8 pollici, lungo 20 centimetri e dal diametro di 5 centimetri che non era più riuscito ad estrarre.

Il personale sanitario ha quindi immediatamente fatto scattare l’allarme bomba, la direzione ha ordinato l’evacuazione delle aree di urgenza pediatriche e per adulti. Il Pronto Soccorso è stato isolato con l’intervento dei pompieri e delle guardie di sicurezza, mentre i nuovi pazienti sono stati dirottati verso gli altri ospedali della città.

In seguito una équipe chirurgica si è occupata di rimuovere l’ordigno dal retto dell’anziano. L’uomo aveva tuttavia assicurato ai medici che si trattava di un cimelio da collezione, fortunatamente disinnescato prima dell’uso improprio. Nello specifico si trattava di un proiettile d’artiglieria comunemente usato dall’esercito francese durante la Prima Guerra Mondiale. Una volta liberato, il paziente è stato ricoverato per la degenza e pare sia già in via di guarigione.

