ROMA – Rhoda Rodriguez-Diaz, 21 anni, di Leicester, soffre della rara “sindrome della bella addormentata” che, nome a parte, non ha nulla di romantico: riesce a dormire anche 22 ore al giorno, si sveglia solo per andare in bagno, bere e mangiare cibo spazzatura.

Rhoda soffre infatti della Kleine-Levin syndrome (Kls), una malattia neurologica che colpisce soprattutto gli adolescenti e la ragazza spesso dorme anche tre settimane di seguito, il che al secondo anno di università le ha impedito di sostenere esami importanti.

“Molti mi definiscono pigra ma non sanno quanto è difficile convivere con questa malattia. Sono determinata a evitare che abbia un impatto sulla mia vita, è frustrante ma non posso farci niente”.

Da bambina, il medico di base aveva diagnosticato a Rhoda ipersonnia caratterizzata da estrema stanchezza ma è stato solo nel settembre scorso che i medici hanno scoperto che soffre della sindrome di Kleine-Levin. Può accadere che per mesi non abbia alcun episodio ma quando tornano è totalmente annientata, al risveglio capisce di aver perso settimane della sua vita.

“Quando avevo 15 o 16 anni ricordo che dormivo sempre di più, mi addormentavo anche a scuola ma comunque mi sono imposta di frequentare. Non mi deridevano ma era frustrante. Ero sempre stanca e non potevo praticare sport”.

“I miei amici sostengono di capire quando è in arrivo un episodio di sonno perché il mio umore, il mio atteggiamento cambiano drasticamente”. Le cause della sindrome non sono ancora note. Si ritiene, tuttavia, che si possa avere una disfunzione del sistema mesencefalico-ipotalamico- limbico su base infettiva, dal momento che, nella maggior parte dei casi, la malattia compare dopo uno stato infiammatorio. (Fonte Daily Mail).