LONDRA – Sir Benjamin Slade, nobile britannico multi-milionario di 72 anni cerca da un anno una moglie giovane per avere un erede ma la ricerca finora non ha dato i risultati sperati ed è ancora single. Slade, che vanta la discendenza da Re Carlo II, nel corso della trasmissione Good Morning Britain ha detto che se troverà la sua donna ideale ora è pronto ad ammorbidire l’accordo e concederle l’uso a ruota libera della carta di credito.

Lo scorso anno, nello show This Morning aveva annunciato la decisione di trovare una moglie e aveva snocciolato una serie di bizzarri requisiti tra cui che la donna non doveva essere alta più di 1 metro e 65 cm, avere il porto d’armi e la licenza da pilota di elicotteri, essere una brava casalinga e in grado di allevare dei figli.

Ora l’eccentrico baronetto che possiede una tenuta del 13° secolo nel Somerset, a Good Morning Britain ha confermato che un anno dopo la ricerca si è rivelata infruttuosa e ha deciso di essere meno esigente, scrive il Daily Mail. “Ho cambiato il modo di esprimermi: voglio romanticismo, ti darò la carta di credito affinché tu possa fare acquisti fino allo sfinimento”, ha detto il simpatico nobile rivolgendosi alla potenziale consorte.

“Visiteremo posti esotici, proveremo le delizie della cucina etnica. Il sesso? Penso a tutto io, ci so fare ancora. Questa è la mia proposta ma posso sempre cambiarla”. E visto che Sir Slade è un imprenditore ha commentato: “Se poi riuscissi a trovare una moglie con capacità gestionali, allora sarebbe un affare doppio”.

Il baronetto, inoltre, è intenzionato ad avere figli: “Deve essere una donna in età fertile, ma non una ragazzina, quindi deve avere tra i 30 e i 40 anni. Molte sono 50enni favolose ma non vogliono o non possono avere figli”.