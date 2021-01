Sonia Acevedo, infermiera portoghese, è morta due giorni dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid 19 Pfizer.

Sonia Acevedo, 41 anni, ha subito una “morte improvvisa” a casa il giorno di Capodanno 48 ore dopo aver ricevuto il vaccino. L’autopsia dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

La madre di due figli, che ha lavorato in pediatria presso l’Istituto portoghese di oncologia di Porto, non avrebbe avuto effetti collaterali negativi dopo essere stata vaccinata.

Il padre della signora Acevedo, Abilio Acevedo, ha parlato ai media portoghesi dicendo che la figlia non aveva patologie pregresse.

Le sue dichiarazioni sono riportate dal Daily Mail.

“Dopo essersi vaccinata contro il Covid-19, non aveva alcun sintomo. Non so cosa sia successo. Voglio solo risposte.

“Voglio sapere cosa ha portato alla morte di mia figlia.”