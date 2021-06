Sorelline rapite dal papà a Tenerife: ritrovato corpo in fondo al mare, è quello di Olivia? Nella foto la piccola Olivia Olivia Gimeno

Sorelline rapite dal papà a Tenerife: ritrovato corpo in fondo al mare. Quasi certamente è quello di Olivia Gimeno. Se è lei davvero si teme ora per la sorellina.

Il corpo ritrovato a mille metri sul fondo dell’Oceano Atlantico è “quasi certamente” quello di Olivia Gimeno secondo chi indaga. La bambina di sei anni è scomparsa il 27 aprile scorso insieme alla sorellina di un anno e al padre.

Sorelline rapite dal papà a Tenerife: Olivia Gimeno, è suo il corpo ritrovato?

Delle due sorelline e del padre Tomas Gimeno non c’è traccia da quando la mamma, Beatriz Zimmerman, un pomeriggio gliele aveva lasciate in custodia con l’intesa che lei sarebbe andate a riprenderle in serata.

Secondo il racconto della donna, divorziata da Gimeno, l’ex marito le avrebbe detto che non avrebbe mai più rivisto né lui né le figlie. L’identificazione ufficiale non è ancora avvenuta ma tutto lascia pensare che il corpo sia quello di Olivia, la più grande delle sorelle.

Il cadavere è stato ritrovato a circa 1.000 metri sul fondo dell’oceano, in un borsone legato a un’ancora. Il ritrovamento del corpo ha inoltre sollevato il timore che quello di Anna, appena un anno d’età, non possa mai essere ritrovato dopo la scoperta nelle vicinanze di un altro borsone vuoto.

Un portavoce del gip responsabile dell’indagine giudiziaria ha dichiarato che “il corpo è stato portato sulla terraferma per l’autopsia. La nave Angeles Alvarino continua le ricerche”.

Premier Sanchez scrive messaggio di cordoglio rivolto alla mamma

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, dopo il ritrovamento ha scritto su Twitter un messaggio di cordoglio rivolto alla mamma delle bambine e alla famiglia. Angel Victor Torres, presidente regionale delle Canarie, su Twitter ha così commentato la tragedia :”E’ la peggior notizia possibile, quella che ci gela l’anima, sulle bimbe Anna e Olivia”.

Secondo i report locali, Gimeno sarebbe andato a prendere le bambine nel pomeriggio e le avrebbe portate nella sua abitazione. Quando la mamma è andata a riprenderle, nessuno ha aperto la porta. Per tutta la notte la coppia si è scambiata una serie di telefonate e in una Gimeno avrebbe detto che non avrebbe mai più rivisto le figlie.

Intorno alle 19:30, è stato visto al porto turistico locale senza le bambine mentre caricava valigie e borse sulla sua barca. Ha effettuato un totale di tre viaggi con la sua Audi A3 bianca parcheggiata vicino alla nave ormeggiata, riferisce El Pais. A un certo punto è stato fermato da una pattuglia della Guardia Civil per aver violato il coprifuoco.

E’ salito in barca, ha preso il largo e il giorno successivo l’imbarcazione è stata ritrovata alla deriva, a bordo c’erano tracce di sangue appartenenti a Gimeno.