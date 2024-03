Sospeso in Scozia il treno di Harry Potter per ragioni di sicurezza

Il servizio ferroviario turistico del treno storico a vapore Jacobite, noto per aver ispirato l’Hogwarts Express nella saga di Harry Potter della scrittrice britannica JK Rowling, è stato sospeso in Scozia in attesa di una valutazione sulla sicurezza delle sue carrozze. Gestito dalla compagnia West Coast Railways (Wcr), il Jacobite è stato oggetto di esami condotti dall’Office of Rail and Road (Orr) riguardo alla conformità dei suoi sistemi di chiusura delle porte agli attuali standard. La sospensione del servizio è un duro colpo non solo per i fan di Harry Potter, molti dei quali ogni anno percorrono i 60 chilometri attraverso le Highlands per ammirare il famoso viadotto sopraelevato con gli archi di pietra, immortalato in film e fotografie, ma anche per la società che gestisce il treno.

Si stima che la sospensione possa comportare una perdita di attività fino a 50 milioni di sterline. Il Jacobite è apparso nel film del 2002 “Harry Potter e la camera dei segreti” ed è stato da allora soprannominato Hogwarts Express, come il treno immaginario che trasporta gli studenti speciali alla scuola di magia e stregoneria nel castello di Hogwarts.