Sospetta spia cinese è rimasta nascosta per due settimane nella base della Royal Naval Air

Una sospetta spia cinese per due settimane è rimasta nascosta in una base della Royal Naval Air finché la polizia non l’ha trovata seminuda e chiusa nell’armadio di un tecnico dell’aviazione.

Secondo quanto riportato dal Sun in esclusiva, la donna aveva cercato di mantenere segreta la sua presenza mettendo un cartello sulla porta: “Non entrare. Facciamo noi le pulizie”.

Le lamentele sul cattivo odore hanno spinto una squadra di sottufficiali a entrare nella stanza con la forza. L’hanno trovata seminuda nascosta dentro l’armadio, dietro le tute del fidanzato.

Il rientro alla base della sospetta spia cinese

La polizia l’ha scortata dalla base – che ospita le forze speciali – e ha lasciato immediatamente il Regno Unito. Il fidanzato, del Commando Helicopter Force, ha spiegato ai superiori che è la sua ragazza e non una spia cinese. Ma gli altri marinai temono che la donna – nata in Estremo Oriente e titolare di passaporto olandese – possa averlo attirato in una trappola per entrare in possesso di segreti operativi a Yeovilton, nel Somerset.

Nel corso del 2021 gli elicotteri della base dovrebbero unirsi alla compagnia navale HMS Queen Elizabeth per una missione nel Mar Cinese Meridionale.

Una fonte della sicurezza ha affermato:”Ha tutte le caratteristiche di una trappola e i capi della Marina non potevano permettersi di correre rischi”. Una fonte della Marina ha aggiunto:”Era una cittadina straniera entrata non autorizzata nella proprietà del Ministero della Difesa. È una violazione incredibile ed è spaventoso pensare a cosa avrebbe potuto accedere”. (Fonte: SUN)