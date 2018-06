ROMA – I 629 migranti a bordo della Aquarius andranno a Valencia. Nel pomeriggio è arrivata l’apertura da parte del primo ministro socialista Pedro Sanchez che ha annunciato che il suo Paese permetterà alla nave di attraccare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nel porto della città spagnola. “E’ nostro obbligo aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone“, ha detto il premier Sanchez. Intanto però, mentre si profila una soluzione per la Aquarius, quasi mille persone sbarcheranno nella giornata di martedì 12 giugno al porto di Catania. Si tratta di migranti raccolti in diversi interventi e caricati tutti a bordo della Diciotti, una nave della Marina militare italiana.

Porti italiani chiusi, dunque, ma solo alle navi umanitarie. È questa la decisione del Viminale che ha assegnato alla Diciotti l’approdo a Catania: e non poteva fare diversamente, dato che si tratta di migranti soccorsi tutti da mercantili di passaggio chiamati dalla sala operativa di Roma e da motovedette italiane, trasferiti successivamente a bordo della nave della Guardia costiera italiana alla quale il governo non può inibire l’approdo, trattandosi di una nave della Marina italiana. La Diciotti, dunque, apre la strada a quella che sembra essere la nuova linea del Viminale: porti aperti solo alle navi militari.

La Aquarius continua intanto a rimanere ferma tra Italia e Malta. È stato un pomeriggio ad alta tensione a bordo in attesa di comunicazioni ufficiali sull’assegnazione del porto sicuro in cui poter sbarcare le 629 persone salvate nel Mediterraneo sabato e da 48 ore in attesa. Allarmato dal fermo della nave e poco convinto dalle spiegazioni del team di bordo, uno dei migranti ha tentato di buttarsi dal ponte della nave.

E’ preoccupato il team di Msf che parla di “ansia e disperazione” in crescita a bordo: “Abbiamo informato tutti sulla situazione attuale. Un uomo ha minacciato di buttarsi in mare, dicendo di aver paura di essere riportato in Libia”. La nave è stata intanto nuovamente rifornita di cibo: le scorte per ora sono limitate a un altro pasto che verrà consumato nell giornata di domani.

Dopo la decisione del governo spagnolo, il premier italiano Giuseppe Conte ha ringraziato il suo omologo spagnolo: “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell’Ue su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito”. Conte ha aggiunto che agli incontri in programma venerdì e lunedì con Macron e Merkel, chiederà la modifica del regolamento di Dublino.

Salvini: “Solleveremo problema anche con Seawatch 3”.

Salvini, durante la conferenza stampa che ha tenuto nella sede della Lega di Milano, nel pomeriggio ha parlato di un’altra nave di un’altra ong che avrebbe caricato a bordo altri migranti e che si starebbe preparando a partire per raggiungere un porto, probabilmente italiano: “Poco cambia che la nave si chiami Aquarius o Sea Watch 3: vogliamo porre fine a questo traffico di esseri umani. E dunque come abbiamo sollevato problema per Aquarius lo faremo per tutte le altre navi”.

Matteo Salvini ha sottolineato che la soluzione della vicenda Acquarius “non è la fine di nulla”: “Mi risulta che una nave di una Ong olandese si trovi a 28 miglia dalla Libia in attesa del suo ricco carico di esseri umani. Noi continueremo con la linea del buonsenso e della condivisione”.

La ong tedesca Sea Watch, dopo essere stata chiamata in causa, ha replicato al tweet di Salvini dicendo che la Sea Watch “non si trova in questo momento in acque internazionali, non è attualmente coinvolta in operazioni di ricerca e soccorso, non ha persone soccorse a bordo della propria nave”. A seguire alcune immagini dell’Aquarius dell’Ansa.