Spagna, arrestato cittadino albanese ricercato in Italia per 23 furti in Lombardia (foto Ansa)

Lo scorso 5 settembre è stato arrestato in Spagna un cittadino albanese ricercato in Italia come presunto autore di almeno 23 furti in abitazioni nelle province di Milano e Lodi. Lo riportano l’agenzia Efe ed altri media iberici, citando un comunicato della polizia.

Il comunicato

Secondo tale nota, l’uomo è stato fermato in una stazione di autobus della città catalana. I furti per i quali è indagato sono stati commessi nella parte finale dell’anno scorso. Gli inquirenti credono che il sospettato facesse parte di una banda criminale, in grado di accumulare bottini consistenti in denaro in contanti, gioielli e capi d’abbigliamento di lusso. Il detenuto è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se autorizzarne l’estradizione in Italia.