MALAGA – Ancora una tragedia in un pozzo nella provincia di Malaga, in Spagna. Dopo la morte del piccolo Julen, in una città a circa 60 chilometri un uomo di 45 anni è orto precipitando nel pozzo mentre tentava di salvare il proprio cane.

Secondo le ricostruzioni dei siti 20minutos.es e La Informaciòn, la tragedia è avvenuta a Villanueva del Trabuco, a circa 60 chilometri di distanza da Totalan, il paesino divenuto tristemente famoso per la morte del piccolo Julen. L’uomo era uscito di casa domenica mattina insieme al suo cane per fare una passeggiata, ma non è più rincasato.

La sera la famiglia ha denunciato la scomparsa non vedendolo rientrare e dopo ore di ricerche le autorità lo hanno trovato morto insieme all’animale in fondo a un pozzo. Secondo le autorità, il cane sarebbe caduto nel pozzo e l’uomo sarebbe precipitato a sua volta nel tentativo di salvare l’animale. Le cadute si sono rivelate fatali.