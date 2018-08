MADRID – Un corso di laurea per diventare una influencer, proprio come Chiara Ferragni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A offrirlo sarà l’università autonoma di Madrid nella sua scuola di economia a partire dal prossimo 22 ottobre. Intelligence Influencers: Fashion & Beauty, questo il nome della qualifica a cui ragazzi e ragazze potranno aspirare per imparare a guadagnare pubblicizzando prodotti su Instagram e sugli altri social network.

Un corso di laurea che non è rivolto solo alle ragazze, ma anche ai ragazzi: basta pensare a Mariano Di Vaio, che guadagna sponsorizzando prodotti con i suoi 6,2 milioni di follower. L’università spiega di aver lanciato la nuova offerta tra i suoi corsi di laurea in risposta “alla tendenza al declino del marketing tradizionale a fronte invece del forte incremento di quello nel settore social”. Tra le materie che verranno insegnate psicologia della moda, comunicazione e creatività.

Il percorso di studi prevede prove ed esami e al termine, dicono nella descrizione, lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per fare dell’attività di influncer una vera e propria professione. Il corso prevede lezioni in aula, ma anche in streaming. Per chi non seguirà in aula, però, non si avrà un diploma finale ma solo un attestato di frequenza. L’influencer dunque è diventato una vera e propria professione, basta pensare a Huda Kattan, che guadagna circa 18mila dollari a post, mentre l’italiana Chiara Ferragni si ferma a “soli” 14mila dollari.