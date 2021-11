Spagna, si teme un blackout: esaurite le scorte di torce e bombole a gas

Diverse voci su un eventuale blackout che possa interrompere la distribuzione di energia, hanno messo in allarme molti paesi europei, in particolare la Spagna. L’allarme ha iniziato a diffondersi in Austria. Adesso, il panico si è diffuso nella penisola iberica.

Spagna, corsa all’acquisto di bombole e torce per paura di un blackout

I timori della popolazione spagnola per l’arrivo di un blackout sono arrivati a seguito di voci, più o meno attendibili, circolate sui social. Ed è valso a poco il tentativo di Teresa Ribera, vicepresidente del governo spagnolo e ministra della Transizione ecologica, di spiegare alla popolazione che “non siamo di fronte a nessuno scenario che ci permetta di pensare che possa verificarsi (un blackout)”, perché le riserve di energia e un sistema di distribuzione a rete, moderno, fanno della Spagna “un’isola energetica”.

Così, per non farsi cogliere di sorpresa, molti cittadini spagnoli hanno preso d’assalto le ferramenta, che hanno registrato un boom delle vendite di torce, bombole a gas e fornelli portatili. Il panico diffuso tra la popolazione ricorda quello che si era verificato lo scorso anno durante le prime chiusure per il Covid. I supermercati erano stati svuotati di alcuni beni primari, come la carta igienica, per il timore che sarebbe andata esaurita.

Paura blackout in Spagna, per gli esperti i timori sono infondati

Secondo gli esperti del settore, è molto improbabile che possa verificarsi un blackout esteso su tutto il Paese. In Spagna c’è infatti una più alta diversificazione delle fonti d’energia sul territorio rispetto ad altri Stati. Per questo motivo il gruppo che gestisce il sistema elettrico nazionale si è espresso per rassicurare la popolazione ed evitare che si scateni il caos nelle città. In un comunicato stampa rilasciato dalla Rete Elettrica Spagnola si legge: “Non c’è nessun indizio oggettivo che faccia pensare che possa aver luogo un evento di queste caratteristiche nel nostro Paese”.