Sparatoria in Belgio: due poliziotti uccisi a Liegi

BRUXELLES – Ha preso in ostaggio una donna e poi ha aperto il fuoco, uccidendo due poliziotti e un passante nel centro di Liegi, in Belgio. La sparatoria è avvenuta la mattina del 29 maggio e il killer è stato neutralizzato dalla polizia.

Secondo una prima ricostruzione, lo sparatore ha tentato di aprirsi una via di fuga prendendo in ostaggio una donna e ha aperto il fuoco contro gli agenti di polizia che sono intervenuti, uccidendone due. Altri due agenti invece sono rimasti feriti.