Sparatoria in Belgio: due poliziotti uccisi a Liegi

BRUXELLES – Ha preso in ostaggio una donna e poi ha aperto il fuoco, uccidendo due poliziotti e un passante nel centro di Liegi, in Belgio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La sparatoria è avvenuta la mattina del 29 maggio e il killer avrebbe gridato “Allah è grande” prima di essere abbattuto dagli agenti e la procura indaga per terrorismo.

Secondo le prime ricostruzioni dei media online, il killer di Liegi ha aperto il fuoco contro due poliziotti verso le 10.30 della mattina di martedì, vicino ad uno dei Café del centro. L’autore della sparatoria di Liegi sarebbe uscito dalla vicina prigione di Lantin soltanto lunedì 28 maggio e durante un controllo dei documenti ha dato in escandescenza.

Non è chiaro se fosse armato o se avesse sottratto la pistola ad uno dei due poliziotti che lo avevano fermato per un controllo. Dopo aver ucciso i due agenti, l’uomo si è poi diretto verso la scuola vicina, Léonie de Waha, entrando nel perimetro e prendendo in ostaggio una donna delle pulizie che lavora lì e che si trovava all’ingresso dell’edificio. Il killer è stato poi ucciso dagli agenti accorsi immediatamente sul posto. La donna non ha riportato ferite, e gli alunni della scuola sono ancora confinati nelle aule.

Secondo fonti di polizia citate dai media belgi, l’uomo che ha sparato nel centro di Liegi uccidendo un passante e due poliziotti avrebbe gridato ‘Allah è grande’ prima di essere abbattuto dagli agenti. A scriverlo in particolare sono la Libre Belgique e la Dernière Heure. Non ci sono tuttavia conferme ufficiali della circostanza.

Sulla sparatoria di Liegi indaga la procura federale che ha classificato il dossier come ‘terrorismo’. Per la tv belga Rtbf, l’autore sarebbe Benjamin Herman, nato nel 1982, un passato da criminale comune entrato e uscito varie volte di prigione. L’ultima ieri, per un congedo. Violento e solitario, non è conosciuto per radicalismo ma la polizia indaga ora se possa essersi radicalizzato in prigione. Stamane l’uomo era armato di un coltello, e quando è stato fermato per un controllo si è impossessato dell’arma di un poliziotto con la quale ha fatto fuoco.