Spia russa al Bundestag (il parlamento tedesco): rinviato a giudizio a Berlino

Spia russa al Bundestag, il parlamento tedesco di Berlino. Lo rivela il quotidiano Bild.

Il 12 febbraio 2021, il cittadino tedesco Jens F. è stato rinviato a giudizio accusato dalla Procura generale federale di essere un agente dei servizi segreti.

Spia russa condannata in Germania

Jens F., la presunta spia russa, ha lavorato per un’azienda che in passato era stata più volte commissionata dal Bundestag tedesco per eseguire le ispezioni previste dalla legge su apparecchiature elettriche portatili per la prevenzione di incidenti e protezione antincendio, nelle proprietà utilizzate dal parlamento tedesco.

In questo contesto, il tecnico ha avuto accesso ai file PDF con le planimetrie delle suddette proprietà.

L’accusa nei confronti della spia russa

Secondo l’accusa, nel periodo compreso tra la fine di luglio 2017 e l’inizio di settembre 2017, l’imputato avrebbe deciso di propria iniziativa di trasmettere le planimetrie ai servizi di intelligence russi.

Avrebbe prodotto un supporto informatico con i file PDF e inviato a un dipendente dell’ambasciata russa a Berlino, che lavora a tempo pieno per il servizio di intelligence militare russo GRU.