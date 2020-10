Sposato da 30 anni non ha mai avuto rapporti con la moglie: ecco perché

Dopo essersi sposato ha scoperto che la moglie non voleva toccarlo e così per 30 anni non ha mai avuto rapporti con la moglie.

Nella rubrica di Coleen Nolan sul Mirror si parla di un uomo sposato che per 30 anni non ha mai avuto rapporti sessuali con la moglie. Un uomo infatti le ha scritto raccontandogli la sua storia e i problemi di coppia che ha con la moglie.

L’uomo ha spiegato all’esperta che, pur essendo sposato da 30 anni, non ha mai fatto sesso con la moglie. Secondo quanto scritto alla Nolan, la moglie non ha mai voluto che lui la toccasse. Per anni ha provato ad avvicinarsi a lei, a stendersi a letto cercando di parlarle e provando a convincerla.

Ma non finisce qui. L’uomo infatti, esasperato dagli atteggiamenti della moglie ha cominciato a frequentare un’altra donna. Ed è lì che ha scoperto di avere problemi di erezione.

Il cancro alla prostata

Problemi di erezione che l’uomo ha poi scoperto essere dovuti a un cancro alla prostata. “Sono destinato a non essere mai amato da una donna?”. Secondo Coleen, le difficoltà con sua moglie sono un problema di fiducia. A suo avviso se per 30 anni si è stati sposati con una persona e non si è mai fatto sesso vuol dire che non si è mai instaurato un rapporto di fiducia. L’uomo ora sta facendo una cura di ormoni. (Fonti Today e The Mirror).