Squillo racconta il suo lavoro: “Fino a venti clienti al giorno”. Appuntamenti da 15 minuti, 1600 euro al giorno

Una 19enne ha raccontato in tv come si svolge il suo lavoro da squillo: “Incontro fino a venti clienti al giorno”.

Ellie, 19 anni, di Nottingham, squillo molto richiesta, nella trasmissione “Adults Only” di Channel 5 ha raccontato com’è veramente il suo lavoro.

Ha rivelato che incontra anche 21 clienti al giorno e la domanda è talmente alta che gli appuntamenti spesso sono a soli due minuti di distanza l’uno dall’altro.

Nel corso della trasmissione si vede Ellie che si sposta in un hotel di Manchester, dove già l’aspettano due clienti prenotati online.

Ogni incontro è di 15 minuti e guadagna £ 70 (circa 77 euro). Spesso è così richiesta che i clienti a volte arrivano a soli due minuti di distanza l’uno dall’altro.

Ellie può guadagnare fino a £ 1.500 a notte, il che significa incontrare 21 clienti in una sera.

La 19enne gestisce inoltre un account OnlyFans dove guadagna circa £ 4.000 al mese grazie ai suoi 500 abbonati.

Dalla scelta dell’hotel alla sicurezza

Nel documentario spiega: “Dopo ogni incontro devo fare la doccia, truccarmi, pettinarmi e cambiare abito. A volte ho cinque minuti – da due a cinque minuti – altre 30 minuti, tutto dipende da cosa prenotano”.

Ma per Ellie, che vive ancora con i genitori, essere molto richiesta comporta andare sempre in albergo e sostiene che molti non permettono alle squillo di avere incontri.

E’ complicato poiché “devo cercare hotel che non dispongono della tessera magnetica così posso andare direttamente con l’ascensore sul piano della stanza”.

Ellie si preoccupa inoltre della sua sicurezza e prenota le camere che dispongono di uno spioncino così da poter vedere chi ha bussato.

“Con lo spioncino, prima di aprire la porta posso vedere il cliente e per me è una sicurezza”. (Fonte: Sun)