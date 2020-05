ROMA – Stéphane Bourgoin, 67 anni, considerato un autorevole esperto di serial killer americani, ha ammesso di essere un mitomane, che molte delle sue esperienze erano bugie.

A smascherare il falso esperto è stato il forum online 4ème Oeil, o “4th Eye“, che dopo aver notato delle contraddizioni nel suo lavoro, a gennaio scorso in una serie di video lo ha inchiodato e messo alla gogna pubblica.

Bourgoin ha pubblicato 40 libri sulla criminalità e venduto milioni di copie in tutta la Francia, guadagnando la reputazione di autorevole esperto serial killer.

Nei numerosi documentari tv francesi ha affermato di aver intervistato più di 70 serial killer ma parlando con Paris Match ha detto:”Mi sentivo oppresso dalle bugie” mentre con Le Parisien si è definito un mitomane, si vergogna di aver mentito e ammette totalmente le sue colpe.

Secondo quanto riferito dal Guardian, Bourgoin ha confessato di non essere stato addestrato dall’FBI, di non aver mai incontrato o intervistato Charles Manson e di non aver giocato a calcio come professionista nella squadra parigina Red Star.

Con la stampa francese ha vuotato il sacco dicendo che la “moglie assassinata”, non è mai esistita, la storia della fantomatica consorte in realtà era basata su una giovane donna di nome Susan Bickrest, con cui ebbe un breve incontro in un bar della Florida.

Bickrest fu uccisa nel 1975 a soli 24 anni dal serial killer Gerald Stano, che in seguito ammise di aver eliminato 41 donne e fu giustiziato nel 1998.

Bourgoin ha detto che avverte la necessità di una terapia psicologica, che ha esagerato e mentito poiché sentiva di non essere amato.

“Mi dispiace profondamente e sinceramente. Mi vergogno di quello che ho fatto, è assolutamente ridicolo “, ha ammesso l’ormai ex esperto. (Fonte: Daily Mail)