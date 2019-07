STOCCARDA – Terribile incidente stradale in Germania, a Stoccarda. Un giovane italiano di 29 anni, Francesco Pascale, e il figlioletto di appena un anno hanno perso la vita nello schianto frontale della loro auto contro un tir. Nell’incidente è morto anche un amico di famiglia. La madre del piccolo, moglie di Pascale, è invece stata ricoverata all’ospedale di Stoccarda in gravissime condizioni.

Francesco Pascale, originario di Presenzano (Caserta), si era trasferito da circa un anno in Germania per motivi di lavoro e domenica mattina stava viaggiando con la famiglia e l’amico a bordo della propria auto quando un tir ha invaso la corsia opposta della strada. Lo schianto non gli ha lasciato scampo.

Dall’intera Presenzano, piccola cittadina della provincia di Caserta, stanno arrivando messaggi di cordoglio per la tragedia che ha colpito la famiglia Pascale, riferisce Fanpage. (Fonte: Fanpage)