Tre bambini e la mamma uccisi nella loro casa nel villaggio di Killamarsh nel Derbyshire, nell’Inghilterra centrale. Questo si sono trovati davanti gli agenti della polizia quando sono entrati nel civico al quale erano stati chiamati in Chandos Crescent.

Strage nel Derbyshire, uccisi in casa: arrestato il presunto killer

Secondo il sito del Guardian, le vittime sono John, 13 anni, sua sorella Lacey, 11, la loro madre Terri Harris, e un terzo bambino, il miglior amico del figlio della donna, che aveva passato la notte nell’abitazione. La polizia ha avviato una indagine per omicidio plurimo e ha arrestato molto rapidamente un uomo, affermando che non cerca altre persone in relazione al fatto di sangue. Jason Bennett, padre dei due fratelli, si trovava in vacanza nel Devon ed è tornato a casa non appena è stato avvertito.

Il padre era in vacanza

Questa mattina è scoppiato in lacrime mentre deponeva fiori davanti al cordone di polizia intorno alla proprietà. “Sono sconvolto, devastato”, ha detto ai reporter. Una intera comunità non riesce a spiegare questa tragedia. “Conoscevo i ragazzi – ha dichiarato Becky Poole, una abitante di Killamarsh – la polizia del Derbyshire deve fare di più. So che questo è probabilmente un caso isolato ma quando è troppo è troppo’”.