ABERDEEN – Strangola una ventenne durante un gioco erotico, poche ore dopo averla incontrata, e poi si consegna alla polizia.

Perfetti sconosciuti, Mark Bruce, 32 anni, e Chloe Miazek si erano incontrati a una fermata dell’autobus ad Aberdeen ed entrambi parecchio ubriachi erano poi andati nell’appartamento dell’uomo. Alla High Court di Aberdeen è emerso che la coppia aveva un “interesse reciproco” per l'”asfissia erotica” e che Chloe era morta nel giro di “secondi” dopo che Mark le aveva afferrato il collo durante il rapporto sessuale.

Bruce è stato visto sulle telecamere a circuito chiuso lasciare l’appartamento e vagare per strada più di ora, poi recarsi alla stazione di polizia. Ha suonato al citofono e detto:”Ho fatto qualcosa di terribile”. L’avvocato difensore, Jo McDonald, ha riferito che un agente gli ha chiesto di chiarire cosa intendesse, e che Bruce ha risposto: “Ho ucciso una persona. Nel mio letto c’è una donna”.

“L’entità delle lesioni indica che non avesse usato molta forza, la donna è morta nel giro di pochi secondi, non minuti”.

Bruce, detenuto nel penitenziario di Barlinnie a Glasgow, che inizialmente era stato accusato di omicidio in tribunale si è dichiarato colpevole di omicidio colposo, poiché la Miazek era d’accordo sul gioco erotico. L’accusa, a quanto pare ha accettato: Bruce non aveva “intenzione di uccidere e nell’azione sconsiderata non c’era proposito omicida”.

Bruce è ancora in carcere, in attesa della sentenza del prossimo 5 aprile.