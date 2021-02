Strisce pedonali, le dipinge a mano per far attraversare la moglie disabile: multa e strisce cancellate (Foto Ansa)

Dipinge sulla strada vicino a casa delle strisce pedonali per far attraversare la moglie disabile, ma il Comune lo multa e fa cancellare le strisce. E’ accaduto ad un signore inglese di Mudeford, vicino a Christchurch, nel Dorset, Regno Unito.

La decisione: strisce pedonali dipinte a mano

L’uomo, Laurie Phillips, 78 anni, ha raccontato alla Bbc di aver provato più volte a chiedere al Comune di mettere delle strisce pedonali sulla strada davanti a casa, soprattutto perché dopo la fine dell’ultimo lockdown, ha spiegato, il traffico automobilistico in quel tratto è molto aumentato.

“Ho visto molte volte mamme con passeggini e bambini piccoli scrutare con ansia la strada e poi attraversarla di corsa”, ha spiegato alla Bbc.

“Il consiglio comunale ha avuto molte opportunità per dirmi di non far dipingere le strisce pedonali, dal momento che lo avevo avvisato più volte. Ma nessuno ha mai risposto alle mie comunicazioni e così l’ho ritenuto un tacito consenso. Grazie alle mie strisce pedonali il traffico ha rallentato e le persone ne sono state molto contente. Non vedo nulla di criminale in tutto questo”.

Così l’11 agosto scorso insieme ad alcuni conoscenti ha dipinto le strisce bianche sulla strada. Pochi giorni dopo, però, alcuni addetti del Comune hanno cancellato la segnaletica orizzontale.

La multa e la petizione

Laurie è stato quindi convocato dalla polizia locale e multato per 130 sterline. Nonostante questo l’uomo ha deciso di non arrendersi, anche per amore della moglie, e ha lanciato una raccolta firme per chiedere di far ridipingere le strisce pedonali.

Dal consiglio comunale hanno dichiarato: “Valuteremo attentamente la richiesta per stabilire se sia opportuno creare un attraversamento con strisce pedonali o con un dosso in quel punto della strada. La sicurezza rimane, come sempre, la nostra preoccupazione principale”.