Studente 15enne accoltella 70 volte compagno di scuola e tenta di decapitarlo: pensava fosse una spia

Nel Regno Unito, è stato condannato a 16 di carcere uno studente di 15 anni colpevole di aver accoltellato per ben 70 volte un compagno di scuola e tentato persino di decapitarlo. Il 12 dicembre 2020, il giovane killer e spacciatore di droga nella scuola, Marcel Grzeszcz, aveva teso una trappola al compagno di classe Roberts Buncis di soli 13 anni, poiché credeva che fosse una “spia”.

Studente 15enne accoltella e tenta di decapitare compagno di scuola

L’aveva attirato nel bosco di Fishtoft, vicino a Boston, nel Lincolnshire. Era arrivato armato di un coltello e di guanti in lattice per non lasciare impronte.

Roberts è stato trovato con ferite al fianco destro, alle spalle, alle braccia e tre gravi ferite da taglio alla testa con la punta della lama conficcata nel cranio. La vittima, nata in Lettonia, viveva con il padre single.

I messaggi di Grzeszcz sui social

Prima di essere arrestato Grzeszcz, allievo della Haven High Academy, aveva inviato messaggi ad altri amici su Facebook Messenger ammettendo che “le cose sono andate male”. Aveva inoltre scritto: “Non doveva andare così” e “fratello ho commesso qualcosa di brutto”.

Durante la perquisizione nella casa dei genitori, la polizia aveva scoperto un coltello nascosto sotto un vaso, dove ancora c’era il sangue di Roberts, una felpa Nike parzialmente bruciata nella cui tasca si trovavano i guanti in lattice.

Grzeszcz era lo spacciatore della Haven High Academy ed era costantemente nei guai. Alle elementari era stato espulso dalla scuola per aver minacciato con un coltello una compagna.

Riteneva la vittima come “un pericolo” poiché il compagno era a conoscenza delle sua attività illegali.