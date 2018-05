ROMA – Dopo aver appreso che lei avrebbe sposato un altro, ha inviato delle foto e dei video di lui mentre faceva sesso con la ragazza al padre di quest’ultima, tanto da indurla a pensare al suicidio. Jamel Ali, 26 anni, di Stoke-on-Trent,[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] aveva iniziato una relazione con la ragazza dopo averla conosciuta tre anni prima su Instagram. La famiglia della giovane però non ha mai approvato quel rapporto.

Quando in seguito Ali ha scoperto che la ex era destinata a sposare un altro uomo, ha deciso di vendicarsi nei confronti dei parenti più stretti della ragazza. Di fronte alla Corte di Stoke-on-Trent, Ali si è dichiarato colpevole di aver distribuito foto e filmati a sfondo sessuali privati ​​con l’intento di causare angoscia, oltre che per due diversi reati relativi all’accusa di molestie senza violenza ed è stato condannato a nove mesi di carcere.

S”Piuttosto che accettare il matrimonio, hai scelto di intraprendere il comportamento più doloroso che si possa immaginare: era un comportamento egoista, vendicativo e cattivo” ha detto il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna. Ali non potrà contattare la sua vittima o suo padre per un decennio.