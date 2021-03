Svezia, accoltella otto persone in pieno centro a Vetlanda: per Polizia è attacco terroristico (foto ANSA)

Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene “un attacco terroristico”.

Le vittime, alcune delle quali gravemente ferite, state attaccate da un uomo armato di coltello. Lo ha riferito la portavoce della polizia Angelica Israelsson Silfver, secondo quanto riportano i media locali. L’autore del gesto, un uomo intorno ai 20 anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale.

Aggiornamento articolo ore 20:31.

Attacco terroristico a Vetlanda, uomo accoltella otto persone

L’aggressore ha attaccato i passanti con un coltello intorno alle 15 a Bangardsgatan, nei pressi della stazione ferroviaria di Vetlanda, e poi è stato colpito dagli spari della polizia, che lo ha ferito. Al momento si trova in ospedale. Non è ancora stato interrogato, ma la polizia ritiene che abbia agito da solo.

Inizialmente l’attacco era stato classificato come tentato omicidio, ma successivamente è stato rivisto come sospetto crimine terroristico. Subito dopo l’attacco, la circolazione nell’area è stata bloccata, per poi riprendere successivamente anche se in forma ridotta.

“Diverse persone sono gravemente ferite. Questi sono fatti terribili e il mio pensiero va alle vittime e ai loro parenti – ha dichiarato il ministro dell’Interno Mikael Damberg -. In questo momento non è chiaro esattamente cosa sia successo e quale fosse il motivo. La polizia ha arrestato un sospetto e ha avviato un’indagine per chiarire cosa sia accaduto”.