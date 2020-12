Svezia, donna di 70 anni arrestata con l’accusa di aver segregato in casa il figlio per 28 anni (foto Ansa)

In Svezia una donna di 70 anni è stata arrestata e accusata di aver tenuto il figlio segregato in casa per 28 anni.

L’uomo, 41 anni, è stato trovato domenica 29 novembre in un appartamento ad Haninge, un comune a sud della capitale, dopo che una parente ha allertato la polizia.

Il figlio della donna era gravemente malnutrito

L‘uomo segregato in casa era gravemente malnutrito, sulle gambe aveva delle piaghe e ferite ricoperte di pus, aveva perso quasi tutti i denti, faticava a camminare e parlare, secondo quanto riportato dai media svedesi.

E’ stato ricoverato in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico ma i medici sostengono che non è in pericolo di vita.

Dopo l’arresto della madre, gli agenti hanno isolato l’appartamento e raccolto delle prove.

L’uomo segregato in casa, secondo quanto riporta Expressen, sarebbe rimasto in quello stato dal 1991.

All’epoca aveva 12 anni e la madre l’aveva ritirato dalla scuola.

Al quotidiano Aftonbladet alcune fonti hanno riferito che la donna era “iperprotettiva” nei confronti del figlio a causa di un “incidente familiare” accaduto alcuni anni prima.

A chi le chiedeva del figlio, la donna cambiava argomento

I vicini hanno spiegato che si fermava spesso a parlare con loro ma quando le veniva chiesto del figlio, rispondeva che stava “bene” e cambiava argomento.

Approfittando dell’assenza della donna, una parente è riuscita a entrare nell’appartamento e ha scoperto il figlio sdraiato su una coperta sul pavimento della cucina.

Ha descritto la casa molto sporca, non veniva pulita da anni, c’era cattivo odore di cibo andato a male e urina.

I corridoi erano ricoperti di rifiuti ammucchiati, al punto che era difficile camminare. “Sono sotto choc, con il cuore spezzato, ma allo stesso tempo sollevata”.

“Ho aspettato questo giorno per 20 anni perché ho capito che stava controllando totalmente l’esistenza del figlio, ma non avrei mai immaginato questa situazione.

“Gli ha rubato la vita”, ha commentato la parente.

La madre è indagata con l’accusa di privazione illegale della libertà, causa di gravi danni fisici e malattie (fonte: Daily Mail).