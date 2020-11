Svezia, positivi il principe Carl Philip e la moglie Sofia: chiusi in isolamento (foto Ansa)

Svezia, positivi il principe Carl Philip e la moglie Sofia: chiusi in isolamento.

In Svezia il principe Carl Philip e la moglie Sofia sono risultati positivi al coronavirus e si sono chiusi in isolamento.

Lo ha annunciato il palazzo reale, precisando che la coppia ha “sintomi influenzali leggeri” e sta recuperando a casa con i due figli piccoli.

Lo riferisce fra gli altri media internazionali la Bbc, precisando che il principe Carlo Filippo, 41 anni, secondogenito del sovrano regnante, e la consorte, Sofia, 35, sono stati entrambi testati positivi in queste ore dopo aver avvertito sintomi dell’infezione fin da ieri.

Tamponi sono stati adesso disposti anche per il resto della dinastia, dal 74enne re Carlo Gustavo, alla 76enne regina Silvia, all’erede al trono Vittoria (43 anni) e a suo marito Daniel. Venerdì l’intera famiglia reale si era riunita in una chiesa luterana per i funerali di Walther Sommerlath, fratello della regina.

La Svezia, a differenza degli altri Paesi europei, ha scelto di non imporre un rigido lockdown ma di mantenere negozi, scuole e ristoranti aperti, puntando su distanziamento sociale e senso di responsabilità.

Nelle ultime settimane, però, di fronte all’impennata di casi e di morti per Covid, il governo ha decretato un giro di vite. In tutto ha registrato finora 230.514 contagi e 6.555 decessi. (Fonti: Ansa, Agi)