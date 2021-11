Sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni, dopo il crollo delle decorazioni natalizie dal soffitto di un centro commerciale in Svizzera. Stando alle prime informazioni raccolte, una grossa struttura di metallo installata per appendere le decorazioni natalizie si sarebbe staccata dal soffitto e avrebbe colpito diverse persone, rimaste ferite anche in modo grave.

Incidente a Ibach, decorazioni natalizie crollano su clienti

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, sabato 20 novembre, nel mall ‘Mythen’ di Ibach, nel Canton Svitto, ha detto la polizia regionale, spiegando che gli addobbi e alcune grandi lampadine colorate erano stati installati su delle travi. Sei persone sono rimaste ferite e l’edificio è stato evacuato.

Sei persone sono state trasportate in ospedale

Secondo i media svizzeri, le decorazioni sono cadute su un mercatino di Natale allestito nel centro commerciale. Le foto pubblicate dal quotidiano locale Bote der Urschweiz mostrano numerose ambulanze sul luogo dell’incidente e un elicottero di soccorso in zona.