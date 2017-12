ROMA – Incidente mortale nel tunnel del San Gottardo il 13 dicembre. Due persone sono morte sotto le Alpi svizzere per lo scontro frontale tra un camion e un’auto. La galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, anche per i danni riportati dall’infrastruttura autostradale.

Il sito de La Stampa scrive che il grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 9.15 del mattino e il bilancio al momento è di 2 morti e 4 feriti: