ROMA – Cannabis legale in vendita nel supermercato. Avviene in Svizzera, dove la catena di supermercati tedesca Lidl fornirà trai suoi scaffali anche confezioni di marijuana da 3 grammi al prezzo tra i 15 e i 17 euro. La legge svizzera prevede infatti la vendita legale di cannabis con principio attivo fino all’1 percento, contro il limite dello 0,6 percento italiano.

Ad annunciare l’arrivo nel supermercato della marijuana light è il sito Tpi, che spiega come la cannabis legale sia ricavate dalle infiorescenze femminile della Canapa Light Sativa, pianta che viene specificatamente selezionata perché ricca di cannabidiolo, che non è psicoattivo e viene utilizzato anche per la marijuana medica, e povera di Thc, la sostanza psicoattiva che è proibita dalla legge. Il tipo di cannabis in vendita dunque sarà quello di tipo terapeutico.

