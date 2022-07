Svizzera, mamma 37enne si getta dal dirupo con i figli di 2 e 4 anni: tutti morti

Ha preso i due figli di 2 e 4 anni, ha raggiunto un anfiteatro naturale roccioso e si è gettata con loro nel dirupo. Sono tutti morti. Tutto è avvenuto a Creux du Van, nel cantone svizzero di Neuchatel.

Il ritrovamento dei corpi

L’allarme è stato lanciato nella giornata di ieri, domenica 24 luglio, quando il corpo della donna, una 37enne, è stato notato da un escursionista nella Val de Travers.

Poco dopo i soccorritori hanno trovato anche i cadaveri dei due bambini. Gli investigatori, almeno per ora, stanno lavorando sulla pista del possibile suicidio. La donna, la cui identità non è stata ancora resa nota, potrebbe aver raggiunto di proposito il luogo per poi decidere di lanciarsi nel vuoto con i figli.