MADRID – Tragico incidente in Spagna. Una bimba di 3 anni è morta in un tamponamento sbattendo la testa contro il tablet che teneva in mano per giocare.

La piccola era seduta sull’apposito seggiolino, con le cinture di sicurezza allacciate, quando l’auto guidata dalla madre, una donna di 26 anni, è finita contro un pullman in un tamponamento a catena a Vilanova de Arousa, un piccolo paese vicino a Santiago di Compostela, in Galizia. Nell’impatto la piccola ha sbattuto violentemente il viso contro il tablet che teneva nelle manine.

Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche la madre della bimba. La piccola era in coma quando è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza all’ospedale di Santiago, ma qui per lei non c’è stato nulla da fare.