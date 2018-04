BELFAST – Per i medici non c’era più nulla da fare: il piccolo Taylor Reid era cerebralmente morto. Per questo avevano raccomandato ai genitori di staccare la spina. Ma a distanza di due anni il bambino ha riaperto gli occhi e sorride.

L’incredibile storia arriva dall’Irlanda del Nord, dove Taylor vive con la sua famiglia. Amante fin da piccolo delle motociclette aveva cominciato giovanissimo, a soli 5 anni, a montare le moto da cross. Partecipava a gare quasi ogni settimana, vincendo numerosi premi. Poi a 10 anni un bruttissimo incidente ha interrotto drasticamente la sua carriera.

Il piccolo campione si stava allenando davanti casa, a Ballysillan, quando è caduto, sbattendo violentemente la testa. Una volta giunto in ospedale era in condizioni disperate e i medici lo hanno dichiarato “cerebralmente morto”.

Ma i suoi genitori non hanno mai voluto dare il consenso per staccargli la spina. Per ben tre volte si sono rifiutati e oggi le loro speranze cominciano ad avverarsi. Intervistata dal quotidiano locale Belfast Live, la mamma Cheryl racconta: “Quando siamo andati in ospedale dopo l’incidente i medici ci hanno detto che Taylor aveva solo il 2% di possibilità di sopravvivere e che probabilmente non avrebbe superato la notte. Dopo la caduta pensavo fosse morto sul colpo”.

Ma il suo Taylor non ha mai smesso di lottare: “Ci hanno detto che non c’era nulla da fare, io, a dir la verità, non avevo la speranza che si riprendesse, ma mio marito non ha mai smesso di crederci”.

Oggi Taylor è un miracolo vivente: ha finalmente riaperto gli occhi e mostra segnali di reazioni emotive. Piange, ride e risponde agli stimoli. Secondo la mamma “capisce ogni singola parola e ha cominciato a rispondere con gli occhi”.