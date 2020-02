LONDRA – Un aereo ha rischiato di non riuscire ad atterrare all’aeroporto Heathrow di Londra a causa della tempesta Dennis che sta sferzando la Gran Bretagna e la Francia del Nord.

Il vento fortissimo ha reso complicato l’atterraggio di un Airbus A380 della Emirates Airlines proveniente dall’aeroporto internazionale di Dubai. Il pilota ha dovuto faticare non poco prima di riuscire a toccare terra a causa delle fortissime raffiche.

La tempesta Dennis ha fatto tre morti, oltre ad allagamenti e danni nel Regno Unito e in Francia. Le autorità britanniche hanno avvertito che Dennis è “potenzialmente mortale” nel Galles del Sud dopo la comunicazione diffusa dall’Ufficio Meteorologico nazionale sotto forma di un cosiddetto ‘avviso di precipitazione rosso”, il primo dal 2015. Sotto la morsa di Dennis anche il nord-ovest della Francia dove 60mila case sono rimaste senza elettricità e le raffiche di vento sono state superiori ai cento chilometri orari. La tempesta, secondo le previsioni, non darà tregua neppure quesra settimana e l’Agenzia per l’Ambiente ha invitato la gente a rimanere vigile. (Fonti: Ansa, YouTube)