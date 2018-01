AMSTERDAM – Una violenta tempesta si sta abbattendo in queste ore di giovedì 18 gennaio sui Paesi Bassi e sul Nord Europa in generale. Due persone sono morte a causa del vento fortissimo: una di loro è stata travolta da un ramo, l’altra è caduta da diversi metri di altezza. Ad Amsterdam l’aeroporto Schiphol ha sospeso tutti i voli e le ferrovie nazionali olandesi hanno bloccato tutti i treni.

Lo scalo ha annunciato in un tweet che i voli sono sospesi “fino a nuovo avviso” in seguito al maltempo. La compagnia aerea nazionale Klm aveva giù annullato oltre 220 voli da e per l’aeroporto di Schiphol prima dell’arrivo della tempesta.

Già due settimane fa, all’inizio di gennaio, la tempesta Eleanor si era abbattuta sull’Europa Settentrionale con venti fino a 160 chilometri orari. Anche in quel caso erano stati molti i voli da e per Amsterdam annullati.