ROMA – Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 3:53 sulla costa settentrionale dell’Albania, non lontano da Durazzo. Secondo i dati dell’agenzia geologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro in mare a circa 13 km di profondità ed epicentro 27 km a nordovest dalla città dell’anfiteatro romano.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Il sisma di magnitudo 6.5 che ha colpito la zona il 26 novembre scorso ha causato oltre 50 morti e 2mila feriti.

Marche, quarto Capodanno nelle casette

In Italia intanto, c’è chi ha festeggiato il Capodanno dentro le casette. Così è stato salutato l’arrivo del 2020 nella fascia appenninica della provincia di Macerata distrutta dal terremoto del 2016. A Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Pieve Torina e Ussita c’è stata poca voglia di festeggiare.

Gran parte dei residenti che sono tornati a vivere in questi borghi hanno scelto di attendere il nuovo anno ritrovandosi dentro le “Soluzioni abitative di emergenza”, anche se sono stati in tanti quelli che hanno optato per il tradizionale cenone nei ristoranti aperti delle varie località. Niente, invece, iniziative pubbliche in piazza, anche per la mancanza, in alcuni casi, di spazi adeguati per fare festa.

