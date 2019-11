TIRANA – Nuova scossa di terremoto nell’Adriatico davanti a Durazzo, in Albania. Il sisma, avvenuto alle 11.52 di oggi, 28 novembre, ha avuto una magnitudo 5.2. La scossa è stata preceduta alle 11.25 da una di 4.1.

A Durazzo dove il sisma è stato sentito molto forte, la gente si è riversata per le strade. Molti pazienti dell’ospedale della città, sulla cui facciata sono ben visibili i segni lasciati dalle scosse di martedì 26 novembre, hanno abbandonato di corsa i loro letti per scendere in strada. Lunghe file di auto si stanno formando all’uscita di Durazzo dove in molti stanno cercando di lasciare la città.

Ad oggi sono state circa 830 le scosse di assestamento registrate in Albania dalla prima scossa avvenuta nella notte del 26 novembre.

Fonte: AGI.