TIRANA – Trema ancora la terra in Albania: una scossa di magnitudo 5.0 si è avvertita questa sera, 28 gennaio, con epicentro a Durazzo. Lo riferisce l’Istituto albanese di geologia. La scossa si è avvertita distintamente anche nella capitale Tirana e più a sud fino a Valona. Anche in Puglia nmerose le telefonate ai vigili del fuoco, in particolare dal Salento e dal Brindisino.

Il 26 novembre del 2019 l’Albania è stata colpita da un forte terremoto di magnitudo 6.5. Il bilancio definitivo della tragedia fu di 50 morti e circa 2000 feriti. (fonte ANSA)