Terremoto Albania, sciame infinito: la terra trema da ore in tutti i Balcani

ROMA – Dopo il violento terremoto di magnitudo 6.5 che ha colpito questa notte l’Albania, vicino Durazzo, sono almeno altre cento le scosse di assestamento che sono state registrare nel Paese. Tre hanno superato i 5 gradi della scala Richter – 5.1 alle 3:59, 5.3 (4:03) e 5.4 (7:08). Sempre alle prime luci dell’alba una scossa di magnitudo 4.6 è stata registrata anche in Grecia. Infine, poco dopo le dieci, un altro forte sisma (5.4) è avvenuto nel sudovest della Bosnia-Erzegovina. Una sequenza sismica che sta interessando l’intera penisola balcanica.

Il bilancio provvisorio del sisma parla almeno di tredici morti – tra cui due bambini – e seicento feriti. La gente è scesa in strada in preda al panico, decine le persone arrivate in ospedale con fratture e altre lesioni. Sono quasi duemila i militari arrivati in soccorso della popolazione nelle città maggiormente colpite dal terremoto. Gli operatori del soccorso hanno detto di aver ricevuto, ad ora, circa 400 richieste di intervento. Sisma sentito distintamente nei Paesi confinanti ma anche sulla costa adriatica italiana, dalla Puglia alle Marche.

Secondo Salvatore Stramondo, sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), “non si può prevedere nel dettaglio che cosa potrà accadere”. Generato dalla compressione fra la placca africana e quella eurasiatica, “il terremoto avrebbe potuto generare uno tsunami, ma l’allarme è rientrato”, ha detto un altro sismologo dell’Ingv, Alberto Michelinio.

Due hotel crollati a Durazzo

Un secondo hotel è crollato nella zona della spiaggia di Durazzo. Secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa albanese, l’ottava vittima – un uomo – è stata trovata sotto le macerie di questo albergo mentre la nona – una donna – è stata trovata a Thumana.

