Terremoto Atene, il momento della scossa in diretta VIDEO

ROMA – Ieri, venerdì 19 luglio, una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,1 ha colpito poco dopo le 13, ora italiana, Atene e tutta l’Attica. Tanta la paura ma, per fortuna, pochi i danni.

L’epicentro è stato localizzato a 23 km a nordovest della capitale, presso la località di Magoula, a 12 km di profondità. “Non ci sono notizie di feriti in maniera grave. Chiedo alla cittadinanza di restare calma. In Grecia conosciamo bene i terremoti”, ha detto il portavoce del governo Stelyos Petsas. La violenta scossa (seguita da una serie di tremori attorno ai 3 gradi Richter) ha tuttavia provocato il crollo di alcuni vecchi edifici abbandonati. “Si è sentita una scossa molto forte, abbiamo avuto molta paura – racconta all’agenzia Ansa un testimone -. L’epicentro, peraltro, è stato localizzato nella stessa zona dove fu registrato il centro del sisma del 1999. Per legge, hanno dovuto evacuare gli hotel e gli uffici pubblici. E tutti hanno iniziato a chiamare amici e parenti, quindi per un periodo si sono bloccate le linee telefoniche”.

I vecchi edifici crollati o seriamente danneggiati sono a Ermou (strada dello shopping accanto a Piazza Syntagma), a Petralona, a poca distanza dall’Acropoli, e poi a Trapezona, presso il porto del Pireo, e nel porto stesso, dove è crollato un vecchio magazzino che non veniva più utilizzato. Solo alcune persone hanno avuto qualche lieve lesione causata da calcinacci.

