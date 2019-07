ATENE – Nuova forte scossa di terremoto in Grecia a Magoula, una ventina di km a nord-est di Atene. La prima stima dell’Usgs è di una magnitudo 4.6 sulla scala Richter. Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose.

La scossa si è verificata pochi minuti fa, alle 18:09, nella stessa area colpita lo scorso 19 luglio dal terremoto di magnitudo 5.3 che aveva mandato nel caos la capitale greca. Stavolta, fortunatamente, la scossa è stata più lieve ma comunque avvertita in modo netto da tantissime persone, in un’area tra le più densamente abitate dell’intero Mediterraneo. (fonte AGI)