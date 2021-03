Terremoto Austria, scossa di magnitudo 4,9. Epicentro a 50 chilometri da Vienna

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata in Austria. L’epicentro è stato localizzato nell’area orientale del paese, a circa 50km da Vienna ed è stato sentito anche in Slovacchia, in Slovenia, in Ungheria e in Repubblica Ceca.

Al momento non risultano danni a persone o cose. Queste almeno le prime notizie.

Terremoto, un algoritmo nato per studiare le stelle fa luce sulle scosse

Un algoritmo nato per studiare le stelle aiuta adesso a esplorare il cuore della Terra e a capire i terremoti. Si chiama ‘Sequencer’ e, come una sorta di ecoscandaglio, ha permesso di tracciare una mappa aggiornata del mantello terrestre fino alla profondità di 3.000 chilometri.

Le università americane Johns Hopkins con il gruppo dell’astrofisico Brice Ménard, e del Maryland, con il gruppo del sismologo Doyen Kim, hanno messo a punto l’algoritmo.

Ideato per analizzare la grande mole di dati astronomici, l’algoritmo può essere usato anche per analizzare le informazioni raccolte negli ultimi 30 anni da migliaia di sismogrammi, grafici che registrano le vibrazioni della crosta terrestre dopo un terremoto.

“In questo modo – osservano i ricercatori – possiamo studiare i segnali deboli molto più chiaramente, su scala globale e utilizzarli per costruire una mappa aggiornata dell’interno della Terra”.