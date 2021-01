Terremoto Cipro, scossa di magnitudo 5. Epicentro a pochi chilometri a Nord di Larnaca e Aradippou

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 gennaio, a Cipro.

La scossa è avvenuta alle 16,27.

L’epicentro s’è verificato pochi chilometri a Nord di Larnaca e Aradippou. Al momento non si hanno notizie di danni.

Un terremoto di magnitudo 7.0 si è verificato oggi, 21 gennaio, al largo delle isole Talaud, arcipelago appartenente all’Indonesia, e vicino alle Filippine.

Il sisma è stato rilevato dall’Istituto geologico statunitense (USGS), ed è stato avvertito a 213 chilometri dalla città di Pondaguitan sull’isola Mindanao. L’epicentro del potente terremoto è stato registrato ad una profondità di 138,9 chilometri ed al momento non sono stati segnalati danni o vittime causati dal potentissimo sisma.

Aggiornamento ore 17:04.

Terremoto tra Filippine e Indonesia, nessun allarme tsunami

Non è stato segnalato un allarme tsunami in seguito al terremoto di magnitudo 7 registrato tra le Filippine e l’Indonesia. Finora non ci sono state segnalazioni di danni o vittime causati dal sisma. Il terremoto si è verificato alle 20.23 locali (le 13.23 in Europa).

Secondo i media locali, anche i residenti di Davao, nell’isola di Mindanao, a 310 km dall’epicentro, hanno sentito il tremore. Dalle prime testimonianze, il sisma è stato forte e con un’intensità progressiva ma soprattutto lungo, con una durata di almeno un minuto. I residenti della città di Jose Abad Santos, sono rimasti senza elettricità per circa 15 minuti dopo che il terremoto ha scosso la regione. Alla scossa di terremoto più forte sono seguite diverse repliche di magnitudo compresa tra 3 e 3.5.