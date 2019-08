ATENE – Terremoto a Creta, in Grecia. Il sisma, di magnitudo 4.6 della scala Richter, è stato registrato la mattina di lunedì 12 agosto a nord dell’isola.

L’epicentro è stato identificato dall’Istituto di geodinamica di Atene a 68 chilometri al largo di Agios Nikolaos, ad una profondità di 36 chilometri. Non ci sono al momento segnalazioni di feriti o danni, anche se la scossa è stata avvertita in diverse località nel nord-est di Creta e ad Iraklio, riferisce il sito del quotidiano Ekathimerini.

Il precedente

Lo scorso 31 luglio una scossa di magnitudo 5.2 sull’isola di Creta aveva spaventato abitanti e turisti, con la gente che si era riversata in strada in preda alla paura. Nonostante la paura sia stata molta, anzi moltissima, non si sono registrati danni ingenti agli edifici e alle costruzioni. (Fonti: Ansa, Ekathimerini)