ROMA – Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Francia questa mattina, 21 giugno, intorno alle 8:50, ed è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Secondo il centro sismico euro-mediterraneo (EMSC), la scossa di terremoto ha raggiunto una magnitudo 4.8 sulla scala Richter mentre il sito francese RéNaSS ha invece stimato una magnitudo 5.2. L’epicentro è stato localizzato a 1 km dalla piccola città di Vihiers, a 35 km dalla più popolosa Angers. Numerose segnalazioni arrivate dalla città di Nantes, che conta quasi 300.000 abitanti. Paura in gran parte dei Paesi della Loira. Nessun danno alle persone, qualche crepa negli edifici ma senza conseguenze.

Il sisma è stato avvertito molto bene sin verso il canale della Manica e a sud di Londra. Terremoto localizzato a 35 km S di Angers, 77 km E di Nantes, 255 km SE di Saint Helier.

“Questo tipo di sisma è poco frequente, senza essere eccezionale”, ha detto all’agenzia France Presse, Jerome Vergne, fisico all’Ecole et observatoire des Sciences de la Terre (Università di Strasburgo/Cnrs). L’epicentro del sisma si trova nel dipartimento di Maine-et-Loire. Fenomeni del genere vengono avvertiti mediamente ogni “4 o 5 anni” in Francia, ma con una “certa variabilità”, ha precisato l’esperto. Secondo quanto annunciato in mattinata dalla prefettura non ci sono danni “portati a conoscenza dei servizi dello Stato”. (fonte EMSC – ANSA)