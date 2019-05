ROMA – Terremoto nella regione del lago Lemano. Una scossa di magnitudo 4.2 è infatti stata registrata martedì mattina, attorno alle ore 10.48, con epicentro nei pressi di Novel, in Francia, circa 15 chilometri a sud-ovest di Montreux. Lo ha rilevato il Servizio Sismico Svizzero, che in un tweet scrive che danni minori sono possibili e che il terremoto è stato “largamente percepito”.

Come si può leggere sul sito web del SED, alcune scosse di assestamento, tutte inferiori alla magnitudo 2.0 sulla scala Richter, si sono verificate nell’ora seguente. Nel 2019 sono state contate finora circa 500 scosse. In genere, la popolazione ne percepisce tra le 10 e le 20 ogni anno. (Fonte Ticino News).