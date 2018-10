ROMA – Un altro forte terremoto in Grecia. Una scossa di magnitudo 6 è stata registrata alle 16,12 di oggi, martedì 30 ottobre. L’epicentro è in mare, a sud dell’isola di Zante. La scossa è stata avvertita anche in Puglia, Calabria e Sicilia. Non risultano danni o vittime al momento.

Solo 5 giorni fa un altro terremoto, di magnitudo 6,5, aveva colpito la stessa zona.

La scossa anche allora era stata avvertita distintamente fino ad Atene, a circa 300 chilometri di distanza, oltre che in tutto il sud Italia, in Albania e a Malta.