ATENE – Paura in Grecia e nel sud Italia. Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato alle 10:02 (ora italiana) al largo della costa occidentale del Peloponneso, in Grecia. La scossa è stata avvertita, seppur lievemente, anche in Puglia e Calabria.

L’Ingv, l’Istituto Nazionale geofisica e vulcanologia, ha individuato l’epicentro del sisma a 20 chilometri di profondità. Non sono ancora stati rilevati danni a persone o cose.