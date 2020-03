Blitz dice

ROMA – E’ morto all’età di 81 anni la leggenda della musica country, Kenny Rogers, la cui carriera si è estesa nell’arco di sei decenni. Lo ha comunicato la famiglia. Nato in Texas, Rogers aveva iniziato la carriera nei New Christy Minstrels e poi si era imposto anche da solista, vincendo tre Grammy e portando in testa […]